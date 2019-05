La spéculation sur l'offre de pétrole a fait bondir les cours du baril

Les prix pétroliers se sont emballés ce lundi. Les Etats-Unis ont annoncé qu’ils mettaient un terme aux exemptions qui permettaient à huit pays (Chine, Inde, Turquie, Japon, Corée du Sud, Taïwan, Italie et Grèce) d’importer du pétrole provenant d’Iran malgré les sanctions américaines. Cette information a fait bondir les cours du brut, en Amérique comme en Europe.

L’Iran a une capacité de production d’environ 5% de l’offre pétrolière mondiale, d’après les statistiques de l’administration de l’Information sur l’énergie (AIE) des Etats-Unis. Si les pays qui se fournissaient auprès de Téhéran doivent se tourner vers d’autres pays producteurs, cela peut créer une forte hausse de la demande. Les investisseurs ont anticipé cette situation et se sont portés à l’achat sur les contrats à terme sur l’or noir, provoquant la montée des cours pétroliers à leurs plus hauts niveaux depuis près de six mois.