Le Chinois de Club Med s'offre un nom du diamant anversois

Le conglomérat chinois Fosun International vient d’entrer au capital de l’International Gemological Institute, institut de certification et de formation autour du diamant, basé à Anvers. Montant total de l’opération? Un peu moins de 110 millions de dollars.

L’International Gemological Institute (IGI) change de mains. Spécialisé dans la certification des pierres précieuses et les formations à destination des parties prenantes du secteur, l’institut basé dans le quartier diamantaire anversois vient d’être racheté par le conglomérat chinois Fosun International, rapporte le Financial Times. Plus important conglomérat privé de Chine continentale, l’acheteur est actif dans les secteurs de la santé, de la finance, de la mode et du divertissement (via le Club Med, repris en 2015, ou encore Lanvin, racheté en début d’année).

Désormais, le voici aussi dans le diamant. "Nous en sommes très heureux, s’est félicité pour l’occasion Xu Xiaoliang, coprésident de Fosun, car ce partenariat va nous permettre de travailler avec la communauté qui l’entoure à travers le monde entier". Et de fait, à côté de ses centres de formation, IGI opère pas moins de 23 laboratoires sur le globe (Anvers, New York, Hong Kong, Mumbai, Bangkok, Tokyo, Dubaï, Tel Aviv, Toronto, Los Angeles, New Delhi…), ce qui en fait, selon ses dires, le plus grand laboratoire de gemmologie indépendant du monde.

"Nous pourrons désormais travailler avec la communauté du diamant à travers le monde entier." Xu Xiaoliang coprésident de Fosun

Un beau coup de filet, donc, pour le conglomérat chinois? Pas tout à fait. En tout cas, pour l’heure. En effet, pour ce qui est de l’aspect certification (taille, couleur, pureté et poids des pierres), IGI est loin de constituer le Saint Graal dans le secteur. Interrogée, la joaillière Coralie van Caloen explique que c’est plutôt la certification du Gemological Institute of America (GIA) qui est "la plus communément acceptée" par les professionnels, celle-ci étant plus "plus stricte". Arnaud Wittmann, de la bijouterie bruxelloise De Greef, abonde en ce sens. "En tant que détaillant, pour être tranquille, je ne veux que ça. Avec le Hoge Raad voor Diamant (HRD), vous avez là les deux Bibles de la joaillerie."

Opération à 108 millions

Dès lors, pourquoi les Chinois ont-ils décidé de mettre la main – pour 108 millions de dollars tout de même, d’après un prospectus que nous avons pu consulter – sur un acteur moins fédérateur, plus souvent utilisé dans la vente aux particuliers, nous glisse-t-on? "Peut-être pour concurrencer le GIA", s’essaie Anne Castermans, ex-commerciale dans le milieu du diamant et professeur à l’Ephec. Après tout, "il y a toujours eu chez IGI une vraie stratégie d’expansion", se souvient-elle. Un pas en ce sens, à savoir celui d’une montée en gamme, a même été entamé "il y a 15-20 ans environ, poursuit Arnaud Wittmann, avec des niveaux pas trop mauvais". Puis, plus rien. "Je ne les ai quasiment plus vus depuis 10 ans", dit-il.