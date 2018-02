Le diesel plus cher que l'essence, c'est déjà maintenant

C’est une première en Belgique: une station-service vend, ce lundi, le diesel plus cher que l’essence. Et cela devrait devenir de plus en plus fréquent.

Ce lundi, à la station-service de Makro, à Sint-Pieters-Leeuw, le litre de diesel est plus cher que le litre d’essence 95 octane. C’est Joost Kaesemans, directeur communication de la Febiac, la fédération belge de l’automobile, qui a diffusé le premier sur Twitter la photo du panneau d’affichage de la station-service en question. "En Suisse, on voit cela tout le temps, commente-t-il, mais en Belgique, c’est une première." Une première qui devrait devenir de plus en plus fréquente.

"C’est désormais techniquement possible, explique Jean-Pierre Van Dijk, secrétaire général de la Fédération pétrolière belge. D’une part, parce que l’on se trouve dans la dernière phase de la convergence de la fiscalité entre l’essence et le diesel décidée par le gouvernement; et d’autre part, parce que le diesel en tant que matière première est actuellement un peu plus cher que l’essence. Rien n’empêche donc une station-service d’avoir une politique commerciale qui fait qu’à la pompe, le diesel est plus cher que l’essence."

"Le diesel en tant que matière première est actuellement un peu plus cher que l’essence." .

Après quelques hésitations et un contact avec Varo Energy, le partenaire extérieur qui assure désormais la gestion opérationnelle de ses stations-service, Makro confirme qu’il ne s’agit pas d’une erreur. "Le diesel est actuellement plus cher que l’essence à notre station-service de Sint-Pieters-Leeuw, atteste Marthe Mennes, responsable de la communication chez Makro. Mais cela pourrait changer durant la semaine, parce que l’on s’attend à une augmentation du prix de l’essence."

À noter qu’il n’en allait pas de même dans les cinq autres stations-service de Makro. Pourquoi cette décision commerciale particulière pour la station-service de Sint-Pieters-Leeuw? Varo Energy, que nous avons contacté, n’a pas répondu à nos questions.

La convergence des accises

Si l’on regarde les prix maximaux fixés par le SPF Économie, le diesel n’a pas encore dépassé l’essence, mais il s’en rapproche: son prix maximum est de 1,398 euro par litre, tandis que le prix maximum de l’essence 95 octane est de 1,4 euro par litre et celui de l’essence 95 octane E10 est de 1,408 euro par litre. Et cela, alors que la différence de prix moyenne entre le diesel et l’essence était encore de 15 centimes d’euros en 2016, et de plus de 20 centimes d’euros en 2015.

Vue en plein écran ©Tim Dirven

Le principal facteur qui explique cette évolution? La convergence des accises. Comme le montre la petite infographie ci-dessus, le 1er novembre 2015, le gouvernement a décidé d’indexer anticipativement les accises sur le diesel, et de continuer à les augmenter chaque fois que le prix du diesel diminue suffisamment, tout en baissant par ailleurs (légèrement) les accises sur l’essence sans plomb.

"Les accises sur le diesel sont actuellement de 0,56005 euro par litre, tandis qu’elles sont de 0,61475 sur l’essence 95 octane, précise Jean-Pierre Van Dijk. Elles devraient converger en cours d’année 2018 pour atteindre 0,6 euro par litre sur les deux carburants".

"Encore un ou deux cliquets, et le diesel à la pompe pourrait être durablement plus cher que l’essence." Jean-Pierre Van Dijk

À l’évolution de la fiscalité, vient s’ajouter l’effet du prix des matières premières. Les prix actuels compensent une partie de l’écart qui subsiste encore aujourd’hui en matière d’accises: à la sortie de la raffinerie, le diesel coûte aujourd’hui 0,4186 euro par litre, contre 0,3715 euro par litre pour l’essence 95 octane et 0,3782 euro par litre pour l’essence 95 octane E10. Une situation assez fréquente en hiver, quand la demande pour le gasoil de chauffage grimpe.