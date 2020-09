Le directeur exécutif de Rio Tinto démissionne après la destruction d'un site aborigène

"Nous sommes déterminés à faire en sorte que la destruction d'un site historique d'une telle signification culturelle et archéologique n'arrivera plus jamais lors des opérations de Rio Tinto."

Un site unique

La grotte de Juukan Gorge, qui a donc été partiellement dynamitée, fut habité par des Aborigènes il y a plus de 46.000 ans. C'est l'un des sites de peuplement les plus anciens du pays, et il a donc une valeur archéologique et sacrée inestimable. Des fouilles ont permis d'y découvrir notamment l'outil en os le plus ancien reconnu à ce jour en Australie.