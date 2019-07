Le four de Durobor éteint

"Face à l’absence de perspectives à court terme, la Sogepa doit malheureusement décider d’arrêter l’alimentation du four de Durobor". L'information est tombée ce mardi matin. Le bras financier de la Région wallonne tentait, depuis la faillite, de trouver un repreneur pour l'entreprise . Plusieurs contacts avaient été noués et des négociations avaient même été lancées avec trois candidats repreneurs : un fonds d’investissement lié à un pays du Moyen-Orient, un acteur industriel européen et un fonds privé d’investissement israélien.

La Sogepa y croit encore

Le four, qui était maintenu en veille via le recrutement de travailleurs intérimaires, va donc être arrêté. Pour la Sogepa, cela ne signifie pas que la quête de repreneur s'arrête elle aussi. Et celle-ci d'ajouter que, dans la mesure du possible, l’arrêt du four se fera via une procédure qui n’hypothèque pas son éventuel redémarrage.