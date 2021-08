Le français CB devient partenaire de SigmaRoc à Soignies

Le groupe français Carrières du Boulonnais va co-financer la nouvelle usine de concassage à la carrière de Soignies et contribuer à l'extension de ses marchés.

SigmaRoc, le groupe de matériaux de construction britannique dirigé par l'entrepreneur belge Max Vermorken, a trouvé un allié de poids pour l'exploitation de la carrière de Soignies. Il a conclu un accord de joint-venture avec les Carrières du Boulonnais (CB), une filiale du groupe français homonyme basé à Ferques, près de Calais.

La société CB devient actionnaire à 25% de Granulats du Hainaut, la filiale de production et de distribution du groupe SigmaRoc créée pour exploiter les granulats sur le site de Soignies - l'activité pierre bleue reste exploitée par Carrières du Hainaut. L'entrée du Français s'est faite par augmentation de capital, avons-nous appris à bonne source: CB a souscrit 166.000 nouvelles actions pour 5 millions d'euros, ce qui a porté le capital de Granulats à 10 millions.

5 MILLIONS D'euros La filiale Granulats du Hainaut a vu son capital augmenter de 5 millions suite à l'arrivée du groupe français CB.

Le Groupe Carrières du Boulonnais exploite un réseau de carrières en France et est présent dans une trentaine de pays via des joint-ventures telles que celle qu'il vient de nouer avec SigmaRoc. Ce groupe familial produit des pierres et granulats calcaires de haute qualité et exploite des centrales à béton. Il fournit les secteurs du métal, de la papeterie, de la chimie et de l'agriculture.

Cap sur le Benelux et le Nord de la France

De son côté, le groupe SigmaRoc, coté à Londres, a racheté les Carrières du Hainaut en 2019 aux holdings Verlinvest et Cobepa. Il a obtenu les permis et conventions nécessaires pour étendre la carrière de Soignies, où est notamment extraite la fameuse pierre bleue. L'extension du site, en cours, doit être complétée par la construction d'une nouvelle unité de concassage et de criblage.

C'est dans ce nouveau cadre que s'inscrira le partenariat avec le groupe français CB. Celui-ci va cofinancer l'installation de la nouvelle usine, qui devrait voir le jour d’ici à 2024 à Soignies. Il y a apportera également son expertise technique.

"CB contribuera au développement de Granulats du Hainaut d'un point de vue financier et technique et augmentera sensiblement sa présence sur ces marchés cibles." Extrait du communiqué de SigmaRoc

À terme, Granulats du Hainaut étendra son périmètre de commercialisation au Benelux et au nord de la France, avec l'assistance de son nouveau partenaire. "En tant qu'actionnaire, CB contribuera au développement de Granulats du Hainaut d'un point de vue financier et technique et augmentera sensiblement sa présence sur ces marchés cibles", souligne SigmaRoc dans un communiqué diffusé au Royaume-Uni.

Actuellement, la carrière assure la fourniture de 1,5 million de tonnes de granulats par an au groupe cimentier Lafarge Holcim, en vertu d'un accord conclu lors de la reprise du groupe d'extraction par SigmaRoc. Cet accord courra jusqu'en 2024. SigmaRoc prévoit qu'à cette date, la carrière produira avec sa nouvelle unité de concassage plus de 2 millions de tonnes de granulats de construction par an.