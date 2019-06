Le président d'Umicore a racheté des actions pour trois millions d'euros

Au cours des derniers mois, la société a perdu 4 milliards d'euros en termes de capitalisation boursière. La valeur d’Umicore a dégringolé en raison de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine mais aussi, et surtout, à cause de la faiblesse des ventes des voitures électriques en Chine et l’impact sur les résultats de la société.