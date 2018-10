Le refinancement de Nyrstar suscite des inquiétudes

Le titre Nyrstar a plongé ce mardi à la Bourse de Bruxelles. Avec un recul de 4,01% , il signe l’une des plus mauvaises performances de la cote. L’action recule de près de 78% depuis le début de l’année, et se classe au bas de la cote. Les investisseurs ont mal réagi à la publication des résultats du troisième trimestre du producteur de zinc. Il a publié un bénéfice avant taxes, intérêts et amortissements (ebitda) de 13 millions d’euros sur le trimestre écoulé, contre 51 millions d’euros à la même période l’an dernier. Les analystes de Degroof Petercam attendaient un chiffre de 29 millions d’euros, et ceux de KBC Securities, de 47 millions d’euros. Nyrstar attribue ce recul à la combinaison d’une série de facteurs dont la chute des prix du zinc , l’ augmentation des prix de l’énergie et des dépenses plus élevées pour l’ exploitation de ses mines .

Le principal souci

Chez Degroof Petercam, l’analyste Frank Claassen conseille de "vendre" car "trop risqué". "La société essaie de garder un ton optimiste pour 2019 avec Port Pirie, le redémarrage de la mine Myra et la couverture sur les prix du zinc, ainsi qu’une hausse attendue des charges de traitement. Mais nous restons dans un mode prudent de ‘voir pour croire’, indique-t-il. Selon nous, le consensus pour les bénéfices 2019 de 376 millions d’euros semble trop élevé. Nous l’estimons à 298 millions d’euros et nous nous attendons à devoir le réviser à la baisse. L’échéance pour le refinancement des 350 millions d’euros d’obligation à haut rendement de septembre 2019 se rapproche. De plus, alors que la notation de la dette de Nyrstar se rapproche de plus en plus du statut spéculatif (triple C), on peut se demander si la société sera capable de rééchelonner le prépaiement, ce qui pourrait augmenter davantage sa dette nette."