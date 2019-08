Le site australien de Nyrstar à nouveau à l'arrêt

Après une panne de deux mois en juin et juillet, le site de Port Pirie de Nyrstar en Australie rencontre de nouvelles difficultés. La "force majeure" a été déclarée.

Les tuiles s’accumulent pour Nyrstar en Australie. Le spécialiste du zinc et d’autres métaux a arrêté la production sur son site de Port Pirie et déclaré une situation de "force majeure" . C’est la deuxième situation de ce type que doit affronter Nyrstar cette année.

Le four principal de Port Pirie, l’un des plus gros producteurs d’argent et de plomb au monde sera à l’arrêt pendant plusieurs semaines le temps des réparations.