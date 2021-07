Les Moorkens rachètent le spécialiste des pellets et palettes Groupe François

Avec une prise de participation majoritaire dans Groupe François, le véhicule d'investissement de la famille Moorkens se diversifie encore plus hors de l'auto.

Groupe François a été fondé il y a une quarantaine d'années à Virton par la famille de meuniers du même nom, reconvertis en exploitants forestiers. Depuis, ce qui a commencé comme une petite scierie familiale est devenu un acteur majeur dans le secteur du bois, fort d'un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros pour un excédent brut d'exploitation (ebitda) de plus de 15 millions et plus de 300 emplois.

L'entreprise produit non seulement des emballages pour le transport de marchandises - soit trois millions de palettes par an -, mais aussi de l'énergie (pellets, co- et trigénération, électricité verte et de thermie, production solaire…) et des litières pour chevaux (Horse Cover).

Au début de cette année, la famille actionnaire a lancé une recherche de partenaire avec l'aide de BNP Paribas Fortis, évoquait-on fin janvier. Ce processus aboutit désormais au rachat de la société wallonne par Alcopa, a-t-on appris.

Jusqu'à aujourd'hui, Groupe François était aux mains des familles François, della Faille et de Cordes (80 %) et de l'intercommunale Idelux (20%).

