Les actionnaires de Nyrstar veulent le report de l'AG

On s'en doutait. La pandémie de Covid 19 qui frappe actuellement la Belgique allait également jouer les trouble-fêtes concernant le déroulement des assemblées générales. Il semble qu'un premier cas d'une telle réunion des actionnaires prévue dans quelques jours pose problème. En effet, dans un courrier adressé à la FSMA et que nous avons pu consulter, l'avocat Laurent Arnauts , qui représente environ 200 actionnaires de Nyrstar, demande au gendarme des marchés de faire suspendre l'assemblée générale de Nyrstar qui devrait se tenir le 16 avril prochain.

Procurations

Dans un communiqué diffusé mardi, la société appelle les actionnaires à prendre leurs dispositions en fonction de la pandémie de Covid-19. Et Nyrstar de préciser que les actionnaires qui ne seront pas présents physiquement à cette réunion sont tenus de se faire représenter par le biais de la procuration .

Pour l'avocat de quelques 200 actionnaires de la société, en conflit avec la direction depuis plusieurs mois, il ne s'agit de rien d'autre qu'une tentative de passage en force. Pour lui, un tel procédé empêcherait les actionnaires d'assurer leurs droits les plus élémentaires, notamment en posant des questions écrites et en votant avant d'avoir entendu les réponses et en ne pouvant pas faire valoir leur droit de poser des questions orales à l'assemblée générale elle-même.