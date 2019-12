Les actionnaires votent la fin de Nyrstar

Jeu, set et presque match. Au terme d’une assemblée générale extraordinaire (AGE) houleuse, les actionnaires de Nyrstar ont voté la discontinuité de la société . C’en est donc bel et bien fini du numéro deux mondial du zinc tel qu’on l’a connu jusqu’à présent. Une assemblée des actionnaires doit se réunir dans les prochaines semaines afin de voter, cette fois, la liquidation de Nyrstar.

Cet actionnaire n’était pas représenté lors de l’AGE qui, sur base de l’article 633 du code des sociétés, devait se prononcer sur la poursuite (ou non) des activités. Au cours de cette réunion, Laurent Arnauts et Robert Wtterwulghe (WATT Legal), les deux avocats des petits actionnaires, ont brandi une nouvelle pièce obtenue dans le cadre d’une procédure en référé visant à obtenir la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer Nyrstar. Il s’agit d’une lettre de crédit de 13,5 millions d’euros accordée par Trafigura à Nyrstar, un apport de cash soumis à une série de conditions qui n’a pas manqué de faire bondir les avocats des petits actionnaires.

Abus de majorité

Pour l’avocat, à part cette ligne de crédit dégagée par Trafigura, Nyrstar n’a plus de cash. La société se retrouve donc pieds et poings liés par son actionnaire majoritaire et devrait se tourner vers lui pour la quasi-totalité de ses faits et gestes.