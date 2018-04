Les ferrailleurs contestent le modèle Recupel

Les ferrailleurs réunis dans l’association professionnelle Coberec ont proposé l’an dernier à Recupel un autre modèle pour organiser et financer la collecte des déchets électroniques dans leur secteur. Recupel a décliné leur proposition d’adopter en Belgique le système français. Les ferrailleurs se plaignent du flou de la définition des déchets électriques et électroniques ainsi que des contraintes supplémentaires qu’ils doivent subir dès qu’un objet tombe dans son champ.

Recupel, l’organisme qui assure la collecte des déchets d’appareils électriques et électroniques (DEEE), n’identifie pour l’heure que 48,4% des volumes totaux comme ayant été récoltés. Restent 51,6 autres pour-cent. Une étude menée par Deloitte a montré que les ferrailleurs sont responsables d’une partie du problème: au moins 9% du volume renvoient à eux et au fait qu’ils démantèlent des équipements sans les référencer comme DEEE .

Qu’est-ce qui est électro?

Un, de quels déchets parle-t-on? "Une machine industrielle composée de plaques de métal et qui comprend un câble et un moteur arrive en ferraille , explique Jan Vermoesen, l’administrateur délégué de Coberec: il n’y a là rien de dangereux. Rien à dépolluer: c’est du cuivre, du fer, du plastique. Dans l’esprit de nos membres, il ne s’agit que de ferraille. Pour Recupel, il y a un câble connecté, donc c’est un DEEE."

Autre exemple: les câbles eux-mêmes. Dans les murs, ils ne sont pas considérés comme DEEE. S’ils sont en revanche collectés avec des fiches ou des prises, ils le sont aux yeux de l’Ovam, l’Office des déchets flamand. La différence est tout sauf neutre car ce type de déchets part généralement en Chine pour y être recyclé… sauf que les DEEE ne peuvent pas être exportés vers des pays non-membres de l’OCDE (le cas de la Chine). Selon la définition qu’on fera donc de tel câble, il pourra, ou non, être exporté vers la Chine. " Affirmer qu’un câble est un DEEE est aller trop loin , estime Jan Vermoesen. Nulle part ailleurs en Europe , on ne le définit comme tel."

Difficulté supplémentaire: il faut distinguer, pour chaque objet, entre déchet ménager et déchet professionnel. Un mixeur sera par exemple ménager si son composant vertical mesure moins de 30 cm, et professionnel au-delà. "Les ferrailleurs ne sont pas en mesure d’effectuer ces distinctions."

Deux, en Flandre, une nouvelle législation a créé une série d’obligations à respecter pour traiter les DEEE. Il faut soit s’y soumettre à un audit, soit faire partie de l’organisation WEEELabex qui contrôle la qualité des traitements de déchets électroniques, soit collaborer directement avec Recupel. L’auditeur exigera que les DEEE soient mis sous couvert, que l’opérateur fasse un rapport par fraction, précisant la destination des déchets et le sort qui leur sera réservé au final (en Chine, le cas échéant), etc. "Tout cela dissuade de considérer un déchet comme un DEEE, conclut Jan Vermoesen. On est ici très loin de notre métier qui consiste à acheter des ferrailles, à récupérer les matières et à les revendre."