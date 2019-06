Les petits actionnaires de Nyrstar ont toujours le couteau entre les dents

On ne va pas se mentir. La publication, dans la nuit de mercredi à jeudi, d’un rapport par les administrateurs indépendants de Nyrstar ne rassure pas les avocats des petits actionnaires, Laurent Arnauts et Robert Wtterwulghe. On le sait, ces derniers avaient déjà mis Nyrstar en demeure de faire toute la transparence sur le plan de sauvetage prévu par Trafigura, l’actionnaire majoritaire de Nyrstar. Pour les avocats, cette publication n’est qu’une manœuvre de plus de Nyrstar.