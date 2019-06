Les petits actionnaires de Nyrstar portent plainte à la FSMA

On le sait, la situation de Nyrstar est catastrophique . Pour sauver ce qui peut l’être, Trafigura, l’actionnaire majoritaire de la société, a imaginé un plan de sauvetage. Pour faire simple, l’idée est de créer une newco dans laquelle les actifs rentables seraient transférés. Ce nouvel ensemble serait détenu à 98% par Trafigura et à 2% par Nyrstar. Les petits actionnaires, qui n’ont pas été informés des détails de ce plan, sont appelés à se prononcer dessus lors de l’assemblée générale qui se tiendra le 25 juin .

C’est dans cette optique que Laurent Arnauts et Robert Wtterwulghe avaient mis la société en demeure de leur fournir tous les documents leur permettant de saisir les tenants et les aboutissants de ce démantèlement. Las, par la voix de leurs avocats (Freshfileds), Nyrstar a opposé une fin de non-recevoir aux petits actionnaires , leur faisant savoir qu’ils pourraient poser leurs questions lors de l’assemblée générale qui se tiendra dans une dizaine de jours.

Cette réponse n’est pas acceptable pour les deux avocats des petits actionnaires. Ils estiment qu’il sera alors trop tard et que cet état de fait ne permettra pas aux actionnaires de comprendre le démantèlement dont ils seraient les victimes. Mais il y a plus. Les avocats des actionnaires estiment également qu’une "information susceptible d’influencer le cours de Bourse est cachée au marché, et plus particulièrement à la masse des actionnaires qui ne sont pas des créanciers obligataires institutionnels. Ce qui fait courir le risque de délits d’initiés."