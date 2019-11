Les producteurs de caoutchouc peu transparents

Une ONG internationale a évalué la durabilité des principaux producteurs de caoutchouc naturel. Les groupes (en partie) belges Socfin et Siat s’en tirent relativement bien.

La production de caoutchouc naturel, qui représente 46,5% du caoutchouc consommé à l’échelle mondiale, est-elle une menace pour la nature et les populations? Active dans plus de 50 pays, l’organisation non gouvernementale ZSL (Zoologicial Society of London) a mené l’enquête, en concentrant ses recherches sur 15 entreprises productrices et transformatrices qui exploitent 13,5% de la surface terrestre mondiale utilisée par le secteur.

Un marché morcelé

Il faut savoir que 85% de l’approvisionnement mondial provient de petits exploitants des six pays d’Asie du Sud-Est où sont plantés le gros des hévéas. Un morcellement qui explique pourquoi ce secteur fait moins l’objet de pressions extérieures que d’autres, comme l’huile de palme ou le bois, souligne ZSL.

Le score moyen des 15 grands groupes est de 35%.

L’ONG a choisi d’évaluer les grandes entreprises parce qu’elles sont directement associées aux potentiels impacts environnementaux et sociaux les plus importants. Elles sont aussi plus susceptibles de promouvoir la durabilité.

Le score moyen des 15 entreprises est de 35%: un score insatisfaisant, mais comparable à celui de l’industrie de l’huile de palme. Il dénote un manque de transparence et d’engagements pour protéger les populations et l’environnement. Exemple, alors que 11 des 15 entreprises analysées s’engagent à la conservation de la biodiversité, seules 7 d’entre elles publient des exemples concrets et seules 4 ont identifié les espaces menacés sur leurs terres. Autre exemple, elles ne sont que 4 à publier des infos sur la manière dont elles engagent ou évaluent leurs fournisseurs à cet égard.

Socfin et Siat bien cotés

Un groupe en partie belge, Socfin, qui est basé à Bruxelles, et un autre entièrement belge, Siat, se classent respectivement 3e et 4e avec 67% et 57,2%.

Ceci dit, les fabricants ne sont pas restés inactifs non plus. Ils ont créé il y a deux ans, avec les ONG, une Plateforme mondiale pour un caoutchouc naturel durable (GPSNR), en vue d’améliorer le respect des droits humains, de réduire la déforestation et de protéger la biodiversité. Et les scores des 15 groupes sous revue montrent de grandes différences entre les pratiques des uns et des autres.