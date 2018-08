Lhoist réquisitionné pour approvisionner les Rochefortois en eau potable

On a appris à plusieurs sources que la société Lhoist vient d’être réquisitionnée – de son plein gré – pour approvisionner en eau potable la Ville de Rochefort, à nouveau confrontée à une pénurie d’eau. L’approvisionnement alternatif devrait être effectif dès ce jeudi et éviter toute rupture d’approvisionnement, comme ce fut le cas l’an dernier pour certains habitants.

La commune de Rochefort repasse les plats d’été. Après la pénurie d’eau déjà survenue en juin 2017 privant d’eau certains habitants durant plusieurs jours, Pierre Vuylsteke, le bourgmestre (MR) faisant fonction, a préféré prendre les devants et ne pas attendre davantage. Il vient d’envoyer une ordonnance sommant la société Lhoist d’entamer de toute urgence le pompage sur la source JE 77, celle-là même qui était déjà venue compenser le manque de débit de la source de Tridaine , qui approvisionne habituellement en eau potable la commune et l’abbaye de Rochefort.

Selon les services techniques communaux, Tridaine ne produit en effet plus qu’un débit très faible d’environ 20 m3 par heure et devrait franchir son seuil critique de 19 m3 par heure dans les prochains jours, compte tenu de la sécheresse persistante. Par ailleurs, le barrage de Nisramont, géré par la SWDE, ne parviendrait pas non plus à combler le déficit d’eau prévisible à Rochefort. Selon les autorités communales, la situation est donc comparable à celle de l’été dernier, période pendant laquelle celles-ci avaient déjà demandé en catastrophe à Lhoist de remettre en activité – avec succès - son puits JE 77. Les équipes de Lhoist ont donc lancé ce jeudi matin à la première heure les opérations de remise en route du puits .

Un test grandeur nature qui tombe à pic

Celui-ci pompera en profondeur l’eau de la nappe phréatique de Tridaine et la redistribuera via la galerie existante. "L’arrêt du pompage sera envisagé dès que la remontée naturelle du niveau de la nappe phréatique permettra de retrouver une alimentation de la galerie de Tridaine par voie gravitaire suffisante pour subvenir aux besoins habituels de la Ville et de l’abbaye", stipule l’ordonnance. "Comme l’an dernier, la qualité de l’eau pompée sera suivie par un laboratoire indépendant", promet l’entreprise Lhoist, selon laquelle la source JE77 - couplée à Tridaine et sa galerie - est un château d’eau souterrain exploitable de manière durable. Pour la propriétaire des lieux, ce cas "de force majeure" tombe à point nommé. Et les habitants de Rochefort pourront, si tout se passe comme prévu, confirmer à grande échelle que l’eau du puits JE 77 offre une alternative en qualité et en quantité à l’alimentation en eau potable habituelle, déficiente depuis deux étés.