Menace de poursuites contre Nyrstar en Australie

Le torchon brûle entre Nyrstar et le gouvernement régional d’Australie du Sud qui menace d’intenter une action en justice contre le groupe belge.

On sait que le leader mondial du zinc a beaucoup investi là-bas pour redéployer le site de Port Pirie. Ce dernier est censé générer un ebitda de 40 millions d’euros au second semestre de 2018, de 100 millions en 2019 et de 130 millions en 2020. Une bouffée d’oxygène pour ce groupe lourdement endetté.