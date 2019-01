Newmont-Goldcorp, un mariage en or

Il y a trois mois, le secteur de l'or a vécu un mariage retentissant avec l'union entre Barrick Gold et Randgold Resources, un deal à 5,4 milliards de dollars et qui peut produire jusqu'à 7,9 millions d'onces d'or par an. Ce lundi, une nouvelle opération du genre vient secouer le secteur. Les Américains de Newmont mining s'emparent du concurrent canadien Goldcorp. Et à deux, ils entendent bien bousculer à nouveau la hiérarchie chez les producteurs d'or.

Un mariage à 10 milliards

Newmont et Goldcorp ont respectivement produit 5,3 et 2,6 millions d'onces d'or. En fusionnant, les deux entreprises peuvent espérer produire 6 à 7 millions d'onces d'or par an sur les dix prochaines années.

Des économies à la pelle

Comme c'était le cas pour Barrick, Newmont prévoit sur les deux années à venir de mettre en vente plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs jugés non stratégiques. Le but est donc de se concentrer sur les mines les plus performantes. Egalement au programme, une réduction des coûts à hauteur de 100 millions de dollars par an grâce aux synèrgies.