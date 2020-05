Nouveau recours des actionnaires de Nyrstar

Engagés dans un long bras de fer judiciaire avec la direction de Nyrstar, plus de 200 actionnaires ont déposé un recours devant la Cour constitutionnelle pour faire suspendre et annuler l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux qui régit les assemblées générales.

La tension monte à quelques jours de l' assemblée générale extraordinaire de Nyrstar qui, le 2 juin prochain, devrait voir les actionnaires se prononcer sur la liquidation de la société . C'est dans ce contexte que Laurent Arnauts et Robert Wtterwulghe (WATT Legal) viennent d'introduire au nom de plus de 200 petits actionnaires de Nyrstar un recours devant la Cour constitutionnelle en suspension et en annulation de l'arrêté royal n°4 de pouvoirs spéciaux qui régit, entre autres, les assemblées générales. L'article 6 de cet arrêté pris durant le lockdown permet aux conseils d'administration de décider de façon unilatérale de ne pas organiser d'assemblée générale physique .

Atteinte au droit de propriété

C'est ce qu'il se passe dans le dossier Nyrstar . L' assemblée générale extraordinaire du 2 juin prochain portant sur la liquidation de la société se tiendra à portes fermées dans le bureau d'un notaire . Cette mesure oblige les actionnaires à voter par avance et par écrit sans avoir pu prendre connaissance des réponses à leurs questions et sans pouvoir poser de questions orales supplémentaires .

En outre, précise Laurent Arnauts, ce régime viole une directive européenne (2007/36/CE) qui prévoit le droit pour les actionnaires de sociétés cotées d'assister à l'assemblée générale, d'y poser des questions, d'obtenir des réponses en temps utile et de délibérer. "Nous ne sommes plus soumis aux règles de lockdown et ils ont maintenu cette procédure extrême qui n'est pas légale et qui ne se justifie pas", précise Laurent Arnauts, qui ajoute que cette position est d'autant plus injustifiable que l'assemblée générale qui se tiendra le 30 juin pourra se faire de façon virtuelle, avec une réelle possibilité d'interaction.