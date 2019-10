Nyrstar a généreusement récompensé ses dirigeants

Six dirigeants de Nyrstar, dont l'ancien CEO, se sont vus octroyer un total de près de 3 millions d'euros de primes... Des primes pour les encourager à gérer la période de sauvetage.

La débâcle de Nyrstar n'est plus à rappeler: une perte colossale, une dette gigantesque et, au final, un plan de sauvetage dans lequel Trafigura, l'actionnaire principal, a joué le rôle de chevalier blanc au détriment des petits actionnaires, des créanciers et du management de Nyrstar. Exit donc Hilmar Rode, le CEO... de commun accord, insiste-t-on.