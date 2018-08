Nyrstar, à vendre ou à acheter?

Les marchés financiers, ce n’est pas qu’une affaire de chiffres. Investir en Bourse demande également d’y mettre ses tripes, de croire dans un ou plusieurs projets. Car on peut constater la même situation et en tirer une interprétation différente.

Prenez Nyrstar. Depuis plusieurs semaines, investisseurs et analystes s’inquiètent de son état de santé financière. Sa perte nette a bondi de 133% au premier semestre, à 49 millions d’euros, et sa dette totale a atteint 1,5 milliard d’euros au 30 juin 2018. Voire plus si l’on en croit un rapport d’ABN Amro publié mercredi, dans lequel la banque maintient sa note à "vendre" et divise par quatre son objectif de cours.