Nyrstar estime être dans son droit en Australie

Nous vous l’annoncions hier: le torchon brûle entre le gouvernement régional d’Australie du Sud et Nyrstar . Le premier estime que le second doit commencer le remboursement d’un emprunt de 291 millions de dollars australiens accordé dans le cadre du redéploiement du site de Port Pirie. Ce que le leader mondial du zinc n’a pas l’intention de faire. Il a décidé de postposer le début des remboursements de 18 mois. Les autorités régionales australiennes qui ont garanti cet emprunt ne l’entendent pas de cette oreille et menacent le groupe belge de poursuites.