Nyrstar lance un avertissement sur résultats

Nyrstar annonce ce jeudi, après la clôture des marchés européens, que les conditions "compliquées" du marché auront un impact négatif sur les résultats du second semestre de l'exercice en cours. En cause principalement, les prix du zinc et les frais de traitement, qui continuent à baisser. Le troisième trimestre de l'entreprise s'annonce donc plus difficile.