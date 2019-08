Nyrstar passe à l'attaque contre ses petits actionnaires

Le tribunal néerlandophone de l'entreprise de Bruxelles s'est penché ce mercredi sur la procédure en référé introduite par les petits actionnaires de Nyrstar. Ces derniers exigent depuis la fin juin un accès à une série de documents, la désignation d'un administrateur provisoire et la suspension de plusieurs décisions du conseil d'administration de l'entreprise. Mais à la surprise (et l'indignation) générale, les avocats de Nyrstar passent à l'action et réclament à la Justice un dédommagement de la part des plaignants.

Après une série d’actions en justice, les petits porteurs représentés par Me Arnauts et Me Wtterwulghe ont un introduit une nouvelle demande en référé dans le cadre du démantèlement de Nyrstar et de la prise de pouvoir de Trafigura au sein de l'entreprise. Pour rappel, une nouvelle "Newco" impliquant le spécialiste belge du zinc devrait voir le jour. Celle-ci sera toutefois détenue à 98% par Trafigura, ne laissant donc que les 2% restants au groupe belge. Une opération considérée comme un hold-up pour une partie des actionnaires qui verront leurs participations dans Nyrstar après l’opération largement réduites. L'action de l'entreprise est d'ailleurs toujours suspendue à la Bourse de Bruxelles depuis le 25 juin dernier.