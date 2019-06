Nyrstar prié par la justice de fournir toutes les informations aux actionnaires

Vendredi un recours en référé a été introduit afin d'obtenir les documents maintes fois réclamés, en ce compris par la FSMA , et le retrait des points de l'agenda de l'assemblée générale liés à l'approbation des comptes, à la décharge aux administrateurs, mais aussi au volet rémunération. La décision du président du tribunal d'entreprise est tombée ce lundi matin et est positive sur toute la ligne, explique Me Laurent Arnauts de Watt Legal.

Vers une AG "explicative"?

• du lock-up agreement du 14 avril dernier;

• du rapport préalable au deal. Intitulé "Nazicht van de balansstructuur" et mentionné dans le rapport annuel 2018, il est à l’origine de la "restructuration" actuelle;

• des contrats entre Nyrstar et Trafigura et/ou leurs filiales;

• de la convention exécutée et liée à la restructuration et au "lock-up agreement";

• d'un rapport du réviseur reprenant les éléments qui lui manquent pour établir un rapport pour les comptes 2018.