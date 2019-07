Nyrstar s'oppose à la publication de documents

Nyrstar monte au créneau à son tour. Le spécialiste du zinc a décidé d'entamer une procédure en opposition de la décision rendue en référé par le tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles l'obligeant à publier une série de documents. Ceux-ci étaient réclamés à corps et à cris par les petits actionnaires qui exigeaient plus de clarté afin de saisir les tenants et les aboutissants du plan de sauvetage prévu par Trafigura, l'actionnaire majoritaire de Nyrstar.