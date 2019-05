Nyrstar sur le point d'être avalée par Trafigura

Le plan de sauvetage de Nyrstar qui doit lui éviter la faillite a reçu un "soutien massif" de la part de ses créanciers. Le délai a été prolongé d'une semaine pour convaincre les indécis et arriver au seuil d'acceptation de 75% qui est à portée de main.

Le plan de recapitalisation de Nyrstar , qui doit lui permettre de se dépêtrer d’une dette devenue létale et du même coup de lui donner des chances de poursuivre son activité sans sombrer dans les oubliettes de la faillite, semble sur la bonne voie.

De plus en plus de créanciers du spécialiste du zinc ont apporté leur soutien à ce projet tout en acceptant une décote des montants prêtés au groupe. Nyrstar évoque dans son communiqué un "support massif". Cela a donné un coup de fouet à l’action qui s’est envolée de plus de 20% avant d’effacer une partie de ses gains. Elle se négociait à 0,24 euro (+14,2%) en milieu de matinée.