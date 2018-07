Pourquoi cette chute brutale du cours de Nyrstar?

Et c'est très inquiétant, déclare Philip Ngotho, analyste d'ABN Amro, compte tenu de l'environnement macro-économique, y compris une baisse récente du prix du zinc. "En conséquence, les investisseurs se concentrent de plus en plus sur l'obligation de 350 millions d'euros dont la date d'échéance est prévue en septembre 2019 et que Nyrstar doit refinancer à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Mais le refinancement avec une nouvelle obligation semble hors de question, avec un retour de plus de 10% sur le papier existant. Cela signifie que Nyrstar doit payer plus de 10% d'intérêt sur les nouveaux papiers et il est hautement douteux que la société puisse supporter de tels frais d'intérêt ", dit-il.