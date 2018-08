Premier semestre difficile pour Nyrstar, confiant pour le second

Nyrstar a vécu un premier semestre pour le moins difficile. Perte nette qui explose, résultat opérationnel qui recule et Free Cash Flow qui chute. Le spécialiste du zinc se base néanmoins sur son Ebitda sous-jacent et son chiffre d'affaires en hausse pour se montrer confiant avant le second semestre.

Nyrstar note au premier semestre 2018 une perte nette qui explose de 133% à 49 millions d'euros, contre 21 millions au premier semestre l'année passée. Le résultat des activités opérationnelles recule, lui aussi, de 17% à 30 millions d'euros. Quant au Free Cash Flow, il chute de 64% à 58 millions d'euros, bien que le CEO Hilmar Rode se dise convaincu qu'il sera positif pour l'année complète. Enfin, le groupe actif dans les métaux non-ferreux affiche une dette nette incluant le prépaiement au zinc et les titres perpétuels de 1.487 millions d'euros au 30 juin 2018, soit une augmentation de 20% par rapport au 31 mars.

Côté positif, le spécialiste du zinc affiche tout de même un Ebitda sous-jacent de 120 millions d'euros, en hausse de 8%. Comment expliquer cette progression? D'une part, la hausse de 21% du prix moyen du zinc et, d'autre part, l'augmentation de 30% de la production minière. Celle-ci est toutefois compensée par des charges de traitement plus faibles, une production réduite attendue à Port Pirie en raison d'un arrêt de maintenance prévu du haut fourneau et un affaiblissement du dollar par rapport à l'euro.

"Le réaménagement de Port Pirie a maintenu sa trajectoire de montée en cadence et devrait contribuer positivement aux résultats du second semestre de 2018 conformément aux prévisions précédentes", précise Hilmar Rode.

Le chiffre d'affaires est, lui, en hausse de 7% à 1.930 million d'euros contre 1.806 millions au premier semestre 2017, grâce à la hausse des prix du zinc, du plomb et de l'or respectivement de 21%, 11% et 6%. Le bénéfice brut poursuit la même ligne et pour les mêmes raisons en s'établissant à 600 millions, soit une hausse de 8% par rapport à la même période l'année passée. La hausse des volumes de production de métaux et minéraux a également joué un rôle positif. Quant à la marge d'Ebitda sous-jacent, elle reste stable à 6%.

Pour le CEO Hilmar Rode, "notre capacité à réaliser notre stratégie de transformation et à générer des flux de trésorerie disponibles nous a donné la confiance nécessaire pour entrer sur le marché et commencer à racheter et à annuler nos obligations 2019."