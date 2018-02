Recticel optimiste pour 2018

Horizon dégagé pour Recticel . Fort de résultats 2017 en hausse, le spécialiste des mousses de remplissage pour sièges ou matelas et des matériaux isolants prévoit pour l'exercice 2018 une croissance de son chiffre d'affaires et de son Rebitda.

Recticel parle toutefois d'un exercice effectué dans un contexte "très difficile : augmentations sans précédent des cours des matières premières et pénurie d'isocyanates, effets de change négatifs et conséquences imprévisibles de l'incendie de notre usine Automobile Interiors de Most (République tchèque) au premier trimestre". Au quatrième trimestre, le groupe a pâti du problème de qualité TDI (diisocyanate de toluène) chez BASF. Ce problème avait forcé Recticel à retirer du marché tous ces produits de mousses produites avec ce TDI non conforme.