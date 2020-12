Recupel gagne une bataille contre le cahier des charges wallon

Recupel , l'association qui gère le traitement des déchets d'appareils électroniques , ainsi que son équivalent pour les pneus usagés Recytyre , Agoria , la fédération des secteurs de la technologie, et une dizaine d'autres associations ont obtenu gain de cause contre la Région wallonne devant la Cour constitutionnelle. L'article qu'ils attaquaient dans le décret programme du 17 juillet 2018 de la Région a été annulé.

La Région wallonne voulait désormais organiser un système de cahier des charges plutôt que des conventions environnementales pour gérer les obligations des producteurs et des associations en matière de reprise des déchets. Or les deux autres Régions entendaient continuer de travailler par conventions, comme par le passé. Cela gênait d'autant plus les industries concernées que cela risquait de créer des situations impossibles pour les importateurs: dès lors que la réglementation ne serait plus la même dans chaque Région du pays, comment faire pour respecter chacune d'elles dès lors que leurs produits seraient susceptibles d'être vendus, puis jetés en déchetterie dans l'une ou l'autre Région sans vision là-dessus? Le débat devant la Cour constitutionnelle s'est concentré sur la définition du producteur soumis à la responsabilité élargie des déchets, telle que formulée par la Région wallonne.