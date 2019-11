Redonner ses propriétés au caoutchouc recyclé

Green.er | Un fonds pour financer l'innovation dans le recyclage

Depuis 2005, l’ASBL Recytyre finance la collecte et la valorisation des pneus usés via la contribution des utilisateurs. Sur la base des ressources excédentaires, Recytyre a créé le fonds Green.er, dédié à la recherche et à l’innovation, doté de 4,5 millions d’euros. L’objectif est de financer des projets innovants, locaux et circulaires dans le but de diversifier les filières de valorisation et de trouver de nouveaux débouchés au matériau recyclé. Recytyre est la seule association de recyclage à financer un tel fonds dédié à la recherche dans son domaine.

À ce stade l’ASBL finance cinq projets, dont celui développé par Rubbergreen et l’université de Twente.

L’université d’Anvers travaille sur l’intégration de déchets de pneus dans l’asphalte. La société montoise Materia Nova étudie des solutions d’impression 3D et le Centre routier régional wallon développe des solutions d’intégration dans des bernes centrales en béton et dans des panneaux anti-bruit. Tous ces projets pourraient avoir des applications concrètes dès 2021-2022.