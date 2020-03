Remue-ménage à la tête de Recupel

Un vent de crise soufflerait-il au siège de Recupel, l'association qui organise la collecte et le traitement des appareils électriques et électroniques usagés ? En un peu moins de trois mois, celle-ci a perdu son directeur opérationnel (COO) Hederik Tijs et son CEO Peter Sabbe , a-t-on appris à bonnes sources.

Deux problèmes

Ils pointent aussi un souci plus général, qui touche à l'organisation: le taux de collecte des appareils électriques et électroniques en fin de vie reste en deçà de l'objectif européen. Recupel a affiché un taux de 42% en 2017, inférieur au taux européen moyen de 43% et qui classait la Belgique dans le ventre mou européen (17e). Le taux belge a progressé en 2018 et 2019 pour atteindre 52%, mais cela reste loin de l'objectif européen (65%).

La faute n'en incombe pas à la seule Recupel, qui doit batailler avec des Régions aux conceptions différentes. En Flandre, c'est la Région qui est responsable des résultats, alors qu'à Bruxelles et en Wallonie, c'est Recupel... Mais on sait qu'une partie importante des déchets continue de lui échapper au stade de la collecte. Et là, les regards se tournent vers le secteur de la ferraille, qui estimerait ne pas être suffisamment rémunéré pour les trier comme il le faudrait. Des professionnels du secteur plaident pour que Recupel mette en œuvre un système plus pragmatique et plus généreux envers les ferrailleurs, de manière à atteindre un meilleur taux de collecte... et à remonter dans le classement européen.