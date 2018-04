Riyad et Moscou redessinent ensemble les cartes du marché du pétrole

L’Opep et plusieurs pays non-membres de son organisation se réunissent ce vendredi à Djeddah pour discuter de l’avenir des quotas de production sur lesquels ils se sont mis d’accord fin 2016. Désireux de voir les cours pétroliers continuer à grimper, les Saoudiens mènent la manœuvre avec les Russes qui espèrent accroître leur influence au Moyen-Orient.

Les membres de l’Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et les dix pays qui les ont rejoints au sein d’un accord de coopération fin 2016 se retrouvent ce vendredi à Djeddah (Arabie saoudite) avant leur prochaine réunion officielle, prévue le 22 juin à Vienne. Objet de la rencontre: faire le point sur cet accord entré en vigueur en janvier 2017 dans le but de réduire la production mondiale de pétrole et de doper des cours qui étaient en chute libre suite à l’arrivée massive de pétrole de schiste américain sur les marchés. La réunion de Djeddah servira aussi à préparer le terrain à une nouvelle prolongation des quotas (qui expirent à la fin de l’année), voire à cimenter cette nouvelle alliance alors que de nombreux experts s’interrogent sur l’avenir de l’Opep en tant qu’acteur isolé. Fin mars, son secrétaire général, Mohammed Barkindo, plaidait d’ailleurs pour une coopération "à très long terme" entre son organisation et d’autres pays alors que dix Etats non-membres de l’Opep font déjà partie de cette alliance (Azerbaïdjan, Bahreïn, Brunei, Guinée équatoriale, Kazakhstan, Malaisie, Mexique, Oman, Russie et Soudan).

Résultats probants

L’Arabie saoudite (membre de l’Opep) et la Russie dirigent la manœuvre qui a déjà contribué à une belle remontée des cours pétroliers (également poussés à la hausse par des tensions géopolitiques). Le cours du Brent dépasse désormais les 70 dollars, soit une hausse de plus de 30% depuis début 2017 (et de plus de 160% depuis début 2016).

D’après l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’objectif de l’accord sera atteint dès début mai, lorsque les stocks de pétrole des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) seront retombés à leur moyenne des 5 dernières années. L’AIE estime qu’ils se situaient 30 millions de barils au-dessus de la moyenne fin février. Plus prudente, l’Opep chiffre l’excédent à 43 millions de barils à la même période. Quoiqu’il en soit, le chemin parcouru depuis début janvier 2017, lorsque le dépassement était encore de 340 millions de barils, est loin d’être négligeable.

Alliance surprenante

Saoudiens (premiers exportateurs mondiaux de pétrole) et Russes (premiers producteurs) ne veulent cependant pas s’arrêter là. Leur alliance, ils la verraient bien se poursuivre pendant 10 à 20 ans. Une alliance qui peut étonner vu que les deux pays s’opposent frontalement dans plusieurs dossiers internationaux. En Syrie, l’Arabie saoudite soutient par exemple les rebelles sunnites, tandis que les Russes se battent aux côtés du régime Assad, comme les Iraniens, ennemis jurés des Saoudiens. Au Yémen, Moscou est à nouveau aux côtés de Téhéran pour soutenir cette fois les rebelles chiites houthis tandis que Riyad appuie les forces gouvernementales à coups de frappes militaires. Et quand l’Arabie saoudite a lancé une attaque diplomatique contre le Qatar en 2017, Moscou s’est empressée d’aider le petit royaume à faire face à l’embargo qui venait d’être décrété contre lui.

80 $ D’après l’agence Reuters, citant des "sources du secteur", les responsables saoudiens viseraient un baril à 80 dollars, voire 100.

Mais les deux puissances ont uni leurs forces pour obtenir cet accord pétrolier qui les arrangeait l’une comme l’autre. L’Arabie saoudite avait cruellement besoin de voir remonter les cours de l’or noir pour gonfler la valeur d’Aramco, son géant pétrolier dont elle compte mettre 5% des parts en Bourse fin 2018 ou début 2019. Elle a également besoin de fonds pour financer le vaste programme "Vision 2030" porté par le prince héritier Mohammed ben Salmane dans le but de diversifier son économie et de réduire sa dépendance au pétrole. Sans parler de la guerre au Yémen qui pèse lourd sur son budget. Il semblerait qu’à Riyad, on vise désormais un cours se situant entre 80 et 100 dollars le baril.

Ce besoin accru d’entrées financières a coïncidé avec le retour des Iraniens (membres de l’Opep) sur les marchés pétroliers après l’accord nucléaire qu’ils ont signé en juillet 2015 avec la communauté internationale (mais qui pourrait capoter mi-mai si le président américain Donald Trump décidait de le dénoncer comme il menace de le faire). Or, pour l’Iran, pas question de réduire sa production.

Les Russes, par contre, ont trouvé un terrain d’entente avec les Saoudiens, sautant ainsi sur l’occasion pour continuer à placer leurs pions au Moyen-Orient, même si les compagnies pétrolières russes ont d’abord fait la grimace. Le président Vladimir Poutine a effectivement les yeux rivés sur la région où il est en train de s’imposer comme interlocuteur incontournable au moment où Washington y perd de son influence. C’est ce qui explique l’équilibre particulièrement inconfortable qu’il essaie de maintenir entre son alliance historique avec l’Iran et son rapprochement avec l’Arabie saoudite.

Pas que du pétrole