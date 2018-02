Samsung songe à Umicore pour le recyclage de ses smartphones

Umicore, la solution anti-pénurie

En s'intéressant à de tels groupes, Samsung SDI veut s'assurer d'un accès aisé et à long terme sur le marché du cobalt , soit l'un des composants les plus importants pour la fabrication des batteries des smartphones et des voitures.

L'extraction du cobalt se réalise principalement à partir de minerais de cuivre et de nickel. Les sources les plus abondantes de ce métal proviennent notamment de République démocratique du Congo, un pays rongé par la corruption et la violence et qui détient la moitié des réserves mondiales avérées en cobalt. Il faut dire qu'avec une demande sans cesse croissante, le prix de ce métal a plus que triplé au cours des deux dernières années. C'est pour ces diverses raisons que les entreprises friandes de cobalt se mettent de plus en plus à explorer la piste du recyclage. Une aubaine pour des groupes comme Umicore, donc.