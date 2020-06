Solidité d'Umicore renforcée par un prêt de la BEI

Une année moindre se confirme chez Umicore . Le groupe réitère ses prévisions énoncées fin avril pour l'exercice 2020. Il s'attend donc toujours à un EBIT "bien en dessous " du niveau de 2019. "Malgré le contexte difficile à court terme, les moteurs à long terme de la stratégie de croissance d’Umicore pour devenir un leader des matériaux de mobilité propre et du recyclage restent intacts. Cette crise ne change pas la nécessité pour le monde de s'orienter vers une voie plus durable, comme en témoignent les divers stimuli gouvernementaux pour une mobilité plus propre et pour des initiatives vertes."

Semestre conforme

"Ces dernières semaines, les constructeurs automobiles ont progressivement repris la production sur leurs chaînes de montage, bien que plus tard que prévu, et Umicore a redémarré sa production de catalyseurs en conséquence. La demande automobile reprend à un rythme modéré en Europe, en Amérique du Nord, au Japon, en Corée et en Asie du Sud-Est et reste faible en Amérique du Sud. En revanche, la reprise du marché en Chine est plus rapide et la production de catalyseurs d'Umicore dans la région est maintenant revenue à pleine capacité." Umicore continue donc de prévoir une production mondiale de voitures en recul d'environ 25% cette année.