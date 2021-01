Sur les hauteurs de Rochefort, le compte à rebours a commencé pour Lhoist

La saga opposant depuis des années les trappistes de Rochefort à Lhoist Industries autour de la source de Tridaine a déjà fait couler beaucoup d’eau sous le pont de pierre local et d’encre dans les journaux. Et pourtant, elle est loin d’être tarie depuis des années. À tel point qu’elle pourrait bien constituer un jour la trame d’une série produite par la RTBF, coutumière des secrets enfouis dans les forêts du coin.

"Nous ne disposons plus de réserves autorisées que pour alimenter notre usine de On/Jemelle durant environ six années."

Acculée à ne pouvoir prévoir quand les procédures judiciaires en cours et les suites administratives à leur donner pourront déboucher sur un cadre sécurisé d’approfondissement de la carrière de Boverie où se trouve la source de tous ses problèmes, Lhoist fourbit, depuis quelques mois déjà, un plan B. "Nous ne disposons plus de réserves autorisées que pour alimenter notre usine de On/Jemelle durant environ six années. Et les procédures administratives en cours sont longues et en partie imprévisibles. C’est pourquoi nous n’avons d’autre choix, pour anticiper toute rupture d’approvisionnement dans les temps impartis, que de demander à étendre notre zone d’extraction au nord-est de la carrière actuellement en exploitation", motive Laurence Indri, en charge des relations publiques pour la Belgique.