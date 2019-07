Titan, le géant grec du ciment, entre à la Bourse de Bruxelles

La Bourse de Bruxelles compte une action de plus à partir de ce mardi. Il ne s’agit pas d’une introduction en Bourse d’une valeur belge mais de celle du groupe grec de ciment Titan Cement. Qui a même changé de nationalité pour l’occasion.

Les actionnaires de Titan Cement Group ont voté en masse en faveur de la transformation de leur entreprise en une société belge. Via une opération d’échange, quelque 93% des actions de la société grecque ont été apportées pour être échangées en titres de Titan Cement International, une SA de droit belge. Les actions restantes de la société grecque seront obligatoirement remplacées après une offre de retrait.

Dans la foulée, Euronext Bruxelles devient la place de cotation de référence du cimentier qui est également inscrit sur Euronext Paris et sur la Bourse d’Athènes. Le cabinet juridique Linklaters a accompagné l’opération.

Grâce à sa cotation sur Euronext, Titan entend faciliter son accès aux investisseurs internationaux. "Avec Bruxelles, nous avons choisi pour un hub central au sein de l’Union européenne" a déclaré une porte-parole du groupe."Une cotation sur le groupe boursier Euronext doit améliorer l’accès au marché des actions et des obligations et ainsi réduire les coûts de financement et soutenir la croissance."

Le plus grand en Grèce

Titan n’est pas un petit poisson. L’entreprise, fondée en 1902, fut le premier cimentier en Grèce avant d’en devenir le plus important. Titan a fourni, entre autres, le béton pour le nouvel aéroport d’Athènes et pour le pont Charilaos Trikoupis, l’un des plus longs ponts à haubans au monde. Le groupe est actif dans 14 pays.

L’an dernier, Titan Cement a dégagé un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros dont il a tiré un bénéfice de 44 millions. Depuis 2014, la société distribue chaque année un dividende avec un rendement brut de 0,8%. Le "free-float" (partie du capital qui n’est pas détenu par les principaux actionnaires, Ndlr) atteint 55% environ.