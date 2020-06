Trafigura a déboursé 2,9 milliards de dollars pour Nyrstar

Près d'un an après la reprise de Nyrstar par Trafigura, les responsables des deux sociétés sortent du bois. Pour eux, l'opération de reprise a été correctement effectuée et Trafigura assure que cette opération lui a coûté 2,9 milliards de dollars. Ils dénoncent le chantage exercé par certains actionnaires minoritaires.

"Il est choquant de lire que Trafigura a acquis Nyrstar pour un euro. Nous avons acquis 98% de Nyrstar par une restructuration en investissant 2,9 milliards de dollars dans la structure de son capital", nous a expliqué Christophe Salmon, le CFO de Trafigura, l'actionnaire principal de Nyrstar.

Il y a près d'un an, Trafigura concluait une restructuration de l'endettement de Nyrstar aboutissant à la reprise des actifs de la société au sein d'une Newco détenue à 98% par Trafigura. Depuis, différents petits actionnaires, s'estimant lésés par cette opération qu'ils dénoncent, ferraillent en justice contre Nyrstar. Récemment, ils ont introduit une action en référé pour faire suspendre une assemblée générale extraordinaire qui, le 30 juin prochain, devrait se prononcer sur la liquidation de la société.

"Ce que disent les actionnaires activistes n'est pas correct. Leur agenda est de faire du profit sur un investissement acquis dans une société en difficulté, ils exercent une forme de chantage vis-à-vis du conseil de Nyrstar et vis-à-vis de Trafigura." Christophe Salmon CFO de Trafigura

Trafigura veut réussir le redressement de Nyrstar

Le CFO de Trafigura et Daniel Vanin, le CEO de Nyrstar, ont tenu à remettre les points sur les i par rapport à ce qu'ils ont lu et entendu ces derniers temps. Au passage, ils précisent que les obligataires qui détenaient pour 955 millions d'obligations de Nyrstar ont accepté de les échanger contre 568 millions d'euros d'obligations de Trafigura. "Pendant la restructuration, Trafigura a dû soutenir Nyrstar en octroyant 900 millions de dollars de lignes de fonds de roulement. Trafigura a également garanti une dette bancaire de Nyrstar à hauteur d'un milliard de dollars et, après acquisition, a injecté 350 millions de dollars en besoins de fonds de roulement de Nyrstar."

"Ce que disent certains des actionnaires activistes n'est pas correct. Ils veulent faire du profit sur un investissement acquis dans une société en difficulté", a encore précisé Christophe Salmon. Pour ce dernier, les actionnaires de Nyrstar qui mènent les actions en justice n'ont aucune motivation liée au maintien de l'emploi ou de l'activité.

"Il faut aussi rappeler que nous avons pris en charge une société au bord de la faillite", précise pour sa part Daniel Vanin, le CEO de Nyrstar, avant d'ajouter que les banques avaient fermé les robinets et que les employés du groupe, faute de sécurité d'emploi, s'en allaient. L'actuel CEO de Nyrstar, qui dénonce une absence d'investissements dans la maintenance de l'ancienne direction, assure que, depuis la prise en charge de Trafigura, 350 millions d'euros ont été investis en maintenance. "Malgré le Covid-19, on a pu maintenir nos opérations dans le monde, on a toujours pu fournir nos produits finis en assurant la continuité et la stabilité."

"Nous sommes désolés pour les actionnaires qui ont perdu de l'argent. Ce n'est jamais drôle et nous savons de quoi nous parlons. Trafigura a perdu 300 millions de dollars dans la restructuration." Christophe Salmon CFO de Trafigura

Se présentant comme le deuxième plus grand négociant en pétrole et en métaux au monde, Trafigura rejette fermement toute idée de spéculation, précisant être un investisseur à long terme dans Nyrstar. En Belgique, Nyrstar emploie encore 575 personnes et Trafigura explique y avoir identifié un entretien de rattrapage continu et des projets en croissance.