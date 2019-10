Trafigura relève son offre sur la NewCo de Nyrstar

Abus de droit

La première offre a aussi fait grincer des dents du côté des avocats des petits actionnaires. Laurent Arnauts et Robert Wtterwulghe (WATTLegal) qualifiaient ainsi ce rachat du solde des parts de NewCo "d'un abus de droit". Ils dénoncent en effet le caractère non sollicité de l'offre et avançaient que le lancement d'une OPA aurait été plus judicieux, car il offrait une totale transparence pour les petits actionnaires.