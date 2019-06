Troisième revers judiciaire pour les Trappistes de Rochefort

Et maintenant?

Et du côté de l'Abbaye de Rochefort, on ne cache d'ailleurs pas sa déception: "Nous sommes dégoûtés des dernières décisions politiques et judiciaires prises en faveur de Lhoist. Pour l’Abbaye Saint Rémy de Rochefort, il ne s’agit en rien, comme on semble le prétendre, d’un test innocent. Il s'agit bel et bien de la destruction programmée de la source de Tridaine et de la nappe phréatique. En ces moments où la planète doit être notre priorité, nous ne comprenons pas que tant le monde politique que judiciaire choisissent de remplacer un système gravitaire ne demandant ni entretien ni électricité par un système qui impose à à jamais de pomper artificiellement en utilisant en permanence de l’électricité en plus de devoir entretenir les nouvelles conduites. Quand Lhoist aura épuisé le gisement de pierre, il n’y aura plus d’activité industrielle sur le site; et cela ne prendra pas 20 ans. C'est pour nous un déni écologique impossible à comprendre", insiste la partie adverse.