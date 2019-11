Umicore serait-il convoité par Total?

Selon l’agence de presse Bloomberg, le blog FT Alphaville (le blog du Financial Times) indique que Total serait intéressé par Umicore .

Ne trouvant aucun message sur le blog en question, nous supposons que Bloomberg désignait en réalité le blog Betaville . Publié le 4 novembre, un article y fait état d'une rumeur selon laquelle la société pétrolière et gazière française, Total, serait intéressée par le groupe belge de matériaux spéciaux.

La confusion de Bloomberg entre ce blog et celui du FT, considéré comme fiable par le marché, boostait considérablement l'action.

Démenti

Interrogée, une porte-parole d'Umicore affirmait toutefois n'avoir aucune connaissance sur une quelconque offre de Total, même si elle disait avoir bel et bien entendu la rumeur.

Le président du conseil, Thomas Leysen dément aussi tout intérêt. "Nous n'avons pas du tout été approchés par Total." Pour davantage d'informations, il renvoie ainsi vers le groupe français. "Je présume qu'il n'y a pas d'offre. Tout est possible, mais je ne m'attends à rien."

Le groupe belge n'a cependant pas véritablement d'actionnaire de référence. Il est dans les mains à 18,6% de GBL. Parmi ses autres actionnaires, on retrouve BlackRock (5,9%), Baillie Gifford & Co (6,46%) et APG (3%).