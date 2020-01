Un investisseur activiste contrôle plus de 5% de Nyrstar

Kris Vansanten, l'un des plus grands opposants au rachat de Nyrstar par Trafigura, possède dorénavant plus de 5% des parts du groupe.

L'investisseur activiste Kris Vansanten, qui s'est déjà profilé lors des dernières assemblées générales du groupe Nyrstar comme l'un des plus grands opposants à la vente de la société à l'entreprise néerlandaise Trafigura, a augmenté sa participation dans Nyrstar à plus de 5%. Il est aujourd'hui le deuxième plus grand actionnaire après Trafigura.