Des actionnaires de Nyrstar envisagent d'aller au pénal

Entamée il y a plus de deux ans, la bataille judiciaire qui se joue entre les actionnaires minoritaires de Nyrstar et Trafigura, l'actionnaire majoritaire de la société, fait toujours rage. La semaine dernière, le tribunal de l'entreprise d'Anvers a rejeté la demande faite par un groupe de minoritaires de désigner un collège d'experts pour faire la lumière sur les conditions de la restructuration du leader mondial sur le marché du zinc et du plomb, menée par Trafigura. Après avoir décidé d'aller en appel de ce jugement, les petits actionnaires, représenté par RSQ Investors, envisagent de porter l'affaire au pénal.