Fost Plus se cherche un nouveau patron

Le CEO de l'ASBL en charge des déchets d'emballages ménagers, Patrick Laevers, a remis son tablier pour prendre des fonctions similaires chez Maes Recycling.

Fost Plus n'a plus de patron. Son CEO, Patrick Laevers, a quitté l'ASBL le 30 septembre dernier pour rejoindre le groupe privé Maes Recycling, spécialisé notamment dans la collecte de déchets de construction, avons-nous appris à bonnes sources. Information confirmée au siège de l'organisation en charge de la collecte, du tri et du recyclage des déchets d'emballages ménagers. Celle-ci n'a publié aucun communiqué à ce sujet, sans doute parce que ses administrateurs n'ont pas encore désigné de successeur. "M. Laevers a voulu relever un nouveau défi", nous dit-on pour expliquer son départ.

3 ans et 6 mois temps passé par patrick laevers à la tête de Fost Plus Patrick Laevers a entamé son mandat de CEO chez Fost Plus en avril 2018 et y a mis fin le 30 septembre dernier.

Trois années délicates

Contacté, Patrick Laevers n'a pas répondu à nos appels. Sur sa page LinkedIn, il se déclare "terriblement fier et reconnaissant d'avoir pu mener et motiver l'équipe à la tête de Fost Plus" durant les trois ans et demi qu'il y a officié comme CEO. De son côté, Fost Plus "le remercie pour ses efforts, son enthousiasme et l'expertise qu'il a partagée" avec l'organisation et souligne que "sous sa direction, les bases pour une économie circulaire pour les emballages ont été posées".

Dans le secteur du traitement des déchets, on nous confirme qu'en avril 2018, Patrick Laevers avait repris la direction de Fost Plus à un moment particulièrement délicat. Quand il avait succédé à William Vermeir, parti en retraite après huit ans comme CEO, il s'était retrouvé face à plusieurs "challenges" importants: le passage au nouveau sac bleu élargi PMC+, le lancement de trois (et bientôt quatre) nouveaux centres de recyclage en Belgique, le renouvellement de l'agrément de Fost Plus auprès des autorités et, plus globalement, le repositionnement vers une économie circulaire.

"Il a bien travaillé en ce sens," estime le dirigeant d'une entreprise de traitement de déchets qui ajoute qu'on peut l'en féliciter. Décrit comme une forte personnalité, l'homme était motivé par le désir de faire avancer les choses. C'est peut-être là qu'il faut rechercher les raisons de son départ.

Un problème de mégots et chewing-gums?

Suite à l'adoption d'une directive européenne plus contraignante sur la lutte contre la pollution plastique (et autres) en 2019, des discussions ont lieu en Belgique et dans les trois Régions sur les consignes (bouteilles et canettes), les mégots de cigarette et les chewing-gums. Ces deux derniers se retrouvent malheureusement en quantité sur la voie publique, de sorte que les entreprises qui les produisent devront contribuer elles aussi au coût de leur collecte et traitement. Patrick Laevers aurait voulu que Fost Plus joue un rôle majeur dans ce nouveau cadre, nous revient-il, ce qui n'aurait pas été du goût de tout le monde, notamment de certaines fédérations qui financent Fost Plus. Via le conseil d'administration de l'ASBL, celles-ci auraient adopté une position opposée, sous prétexte qu'il s'agirait là davantage de prévention que de collecte, ce qui déborderait des missions de Fost Plus.

Cette différence de vues entre le CEO et le conseil de Fost Plus sur les consignes, les mégots et les chewing-gums serait-elle à l'origine du départ du premier?

Cette différence de vues entre le CEO et le conseil serait-elle à l'origine du départ du premier? Dans le marché, certains le pensent. En attendant, Patrick Laevers a entamé au début de ce mois un nouveau parcours chez Maes Recycling, une entreprise familiale qui vient d'enlever deux marchés publics très regardés: en consortium, elle a en effet été élue pour traiter deux des trois énormes dépôts de déchets dus aux inondations en Wallonie, ceux de Wérihet et de la bretelle d'autoroute 609, près de Liège. Il aura donc de quoi faire.

Avant d'arriver chez Fost Plus en 2018, Patrick Laevers avait dirigé Shanks Group au niveau belge, puis, après la fusion entre Shanks et Van Gansewinkel, avait été nommé directeur Group Business Development du nouvel ensemble baptisé Renewi.