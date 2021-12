Grandes manœuvres autour du Liégeois EverZinc

Saviez-vous qu'une pile sur quatre (AA, AAA, C, D...) dans le monde est... un peu belge? Du moins ses composants. Si la réponse est non, c'est normal. Car depuis qu'EverZinc a quitté le giron d'Umicore fin 2016, "on est un peu passé sous le radar", nous confiait l'an dernier son CEO, Vincent Dujardin.