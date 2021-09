La raffinerie à data sur les matières premières Kpler grandit aux USA

Fondée en 2014 par deux Français, Kpler s'est installée à Bruxelles courant 2019 et emploie aujourd'hui une dizaine de personnes sur place. Pour autant, c'est bien hors de la capitale – et de Belgique d'ailleurs – que se concentre le gros de son activité. Ses quelque 150 employés sont en effet répartis sur près d'une dizaine de sites d'où ils fournissent des données et des analyses en temps réel autour de l'évolution des marchés des matières premières, traditionnellement très opaques.