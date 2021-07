Les minoritaires de Nyrstar mis sous pression par Trafigura

Trafigura a demandé et obtenu en justice que les actionnaires minoritaires de Nyrstar détaillent leurs transactions sur l'action. En attendant, le travail des experts est suspendu.

Nouveau revers pour des actionnaires minoritaires de Nyrstar engagés dans un bras de fer avec son actionnaire de référence Trafigura. On se rappellera que ce dernier a transféré dans une société 98% des actifs du spécialiste du zinc et que des actionnaires mettent en cause les conditions dans lesquelles cette opération a été effectuée.