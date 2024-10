Perquisitions dans le dossier pénal autour de Nyrstar

La justice anversoise a procédé à des perquisitions dans le cadre de l'enquête pénale concernant le groupe de zinc Nyrstar. L'enquête est fondée sur le dossier FSMA concernant une éventuelle manipulation du marché.

L'affaire tourne autour de l'acquisition du groupe de zinc Nyrstar par le négociant en matières premières singapourien Trafigura en 2019 et des mois qui ont précédé cette transaction. L'opération a transformé la société cotée éponyme Nyrstar en une coquille vide.

Et ce, au grand dam d'un groupe de petits actionnaires de Nyrstar. Ils estiment que Trafigura a délibérément mis le groupe zincifère en difficulté afin de le racheter.

Un groupe d'une soixantaine d'actionnaires tente depuis plus de cinq ans via de nombreuses procédures judiciaires de prouver que le rachat de Nyrstar a été truqué.

Possible manipulation du marché

Dans le sillage de ce dossier, la FSMA a lancé sa propre enquête sur la manière dont Nyrstar a informé le marché dans les mois précédant la reprise. Il y a deux ans, le régulateur boursier a conclu à une possible manipulation du marché en 2018 et a transmis ses conclusions au parquet d'Anvers. L'enquête a été étendue à une enquête judiciaire au début de cette année, avec la nomination d'un juge d'instruction.

Dans ce contexte, le tribunal d'Anvers a procédé à des perquisitions, a appris De Tijd de plusieurs sources. Le porte-parole du parquet, Kristof Aerts, a confirmé l'information. Les perquisitions sont récentes. Le parquet ne veut pas dire où et quand elles ont eu lieu. Il parle de "plusieurs perquisitions" au cours desquelles "des biens et des documents ont été saisis pour la suite de l'enquête". Nyrstar n'a pas souhaité faire de commentaire.

Selon l'avocat Laurent Arnauts, l'action civile du deuxième groupe d'actionnaires a notamment pour but de s'appuyer sur le dossier FSMA. Elle est distincte d'une éventuelle action civile pour d'autres motifs.

Possible fusion des dossiers d'Anvers et de Malines

Laurent Arnauts a déjà annoncé à plusieurs reprises qu'il engagerait à nouveau une action en justice. La dernière fois, c'était lors de l'ultime assemblée générale de Nyrstar en juin. Entre-temps, un actionnaire s'est constitué partie civile au nom du groupe qu'il assiste dans le cadre des enquêtes pénales sur le dossier Nyrstar à Anvers et à Malines. L'enquête malinoise fait suite à une plainte d'un actionnaire avec constitution de partie civile.

Selon Arnauts, l'action civile du deuxième groupe d'actionnaires a notamment pour but de s'appuyer sur le dossier FSMA. Elle est distincte d'une éventuelle action civile pour d'autres motifs. Entre-temps, l'initiative donne le droit de demander des enquêtes complémentaires et d'être indemnisé en cas de condamnation. Le groupe Arnauts n'a pas déposé de plainte civile à Bruxelles, où les chambres ont décidé la semaine dernière d'exclure Nyrstar des poursuites. Mais il est possible que cette décision soit contestée en appel. L'enquête menée à Bruxelles a également débuté à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile.